Bebés indígenas muertos no estaban registrados como víctimas, asegura alcaldía de Medellín

El Equipo de Atención a Víctimas de la Alcaldía de Medellín señaló que las familias y los bebés indígenas emberá que murieron en un inquilinato, en el barrio Niquitao y en el Hospital General de Medellín, no se encontraban en los registros de víctimas ni estaban identificados, pese a ser desplazado, para recibir oferta institucional.

Según la administración municipal, el que no estén en dichas bases de datos se da porque muchas personas no acuden a los centros de atención o no declaran los hechos victimizantes.

Por ahora, las familias están siendo acompañadas con atención psicosocial y ayudas económicas por parte de la Gerencia de Etnias, la Secretaría de No-Violencia e Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.

"Se extienden las ayudas al grupo familiar para que se sustenten en estos días de duelo que atraviesan. A las dos familias se les va a dar una ayuda por temporalidad alimentaria, las cuales se están programando para esta misma semana", dijo el director de Asuntos Indígenas, Luis Fernando Yauripoma.

La administración municipal informó que brindó apoyo en los trámites para la entrega de los cuerpos y un auxilio funerario para las honras fúnebres, además de atención psicosocial para las madres de los menores fallecidos.

Cabe resaltar que Medellín continúa siendo una de las ciudades con mayor recepción de desplazados, entre enero y mayo del presente año, la Alcaldía ha atendido más de 1,200 indígenas provenientes del Chocó.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Al interior de un inquilinato en el sector de Niquitao, centro de Medellín, falleció un bebé embera de 27 días de nacido identificado como Freiner Queracama. Mientras que en el hospital General de Medellín murió otra niña recién nacida de la misma comunidad.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía, el padre del menor Freiner, Ezequiel Queracama Vachieza y su madre de 16 años, alertaron a las autoridades del fallecimiento del niño, una vez creían que se encontraba dormido, hasta que se percataron que no respiraba.