Bloqueos en Mutatá, Antioquia, dejan dos personas heridas

Dos pasajeros de un bus que pretendía cruzar por la vía nacional que comunica al Urabá antioqueño con el chocoano, sufrieron lesiones luego de que un grupo de manifestantes que bloquean la vía apedrearan el vehículo.

Las protestas que iniciaron en la noche de este lunes, son protagonizadas por los habitantes de Belén de Bajirá, Carmen del Darién y Riosucio, pertenecientes a Chocó, pero se han desplazado hasta Mutatá, en territorio antioqueño.

Lea también: Continúan los asesinatos en Cauca; dos jóvenes murieron en Argelia

María Esilda Palacios, alcaldesa de Mutatá, explicó que aunque su municipio no tiene nada que ver con las manifestaciones, el casco urbano ha sido objeto de actos vandálicos, por lo que se ha hecho necesaria la presencia de la fuerza pública.

Según Palacios, “la situación aquí está muy difícil, hay policía, ejército. Es muy complicado porque este municipio tiene muchas necesidades y no tiene como atender una situación de estas; los manifestantes atacaron la sede de la Alcaldía, el coliseo, varias viviendas y un colegio”.

La alcaldesa manifestó que el conductor de un camión de carga que fue incinerado, tuvo que ser trasladado a un centro asistencial porque sufrió afectaciones psicológicas.

Las barricadas están instaladas en varios puntos de la vía que comunica a Dabeiba con Mutatá y Chocó.

Los manifestantes aseguran que las vías de hecho se tomaron luego de que el Gobierno Nacional incumpliera la promesa del inicio de una mesa de concertación que estaba programada para este lunes y que tenía como objetivo discutir las dificultades en la prestación del servicio de salud por el cierre, desde hace ocho meses, del centro médico en Belén de Bajirá, además de las dificultades de acceso por el deterioro de las vías y las carencias en la educación de los menores de edad.

Le puede interesar: Protesta de campesinos por erradicación de cultivos en Anorí, Antioquia

Uno de los líderes le dijo a este medio que “la comunidad se cansó de que nos incumplan. Nosotros no somos guerrilleros, no somos paramilitares, no somos delincuentes, somos campesinos que estamos pidiendo que se respeten nuestros derechos que han sido vulnerados por años”.

La alcaldesa de Mutatá solicitó ayuda del Gobierno Nacional para atender la situación de orden público en su municipio.