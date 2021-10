Bomberos de Ebéjico, Antioquia, cesan actividades por falta de recursos

El Cuerpo Voluntario de Bomberos de Ebéjico, occidente antioqueño, anunció el cese de actividades operativas por “la falta de recursos y garantías para adquirir los elementos mínimos de bioseguridad para la atención de emergencias”.

Tras publicar este comunicado, el alcalde del municipio, Edisson Tamayo, fue a la estación y le pidió al comandante que abandonara su cargo, como quedó grabado en un video.

“Yo no quiero que usted esté aquí como comandante y usted tiene que respetar esa decisión porque soy el alcalde. Descarado, atrevido. Ha hecho aburrir a la gente del pueblo, está cogiendo esto como negocio de ustedes y eso no lo voy a permitir. Se va o se va, eso se lo garantizo. Las llaves del carro me las tienen que entregar. ¿Se lo van a llevar? (...)Yo quiero trabajar con otro comandante y no con ustedes”, afirma el alcalde.

El comandante de Bomberos, Byron Espinosa, aseguró que en agosto se terminó el convenio con la Administración municipal y se quedaron sin recursos para continuar operando. Necesitaban gastos para el funcionamiento del vehículo, uniformes y contratar más personal. Los bomberos tuvieron que salir del municipio.

"Se hizo un convenido de seis meses, se venció el 16 de agosto y no hubo respuestas positivas por parte de la administración (...). Nos estaba exigiendo hacer unos trabajos que no nos corresponde como arreglo de carreteras y parques, limpieza de quebradas y recoger basuras", señaló.

El mandatario publicó un comunicado en el que aclaró que se está descontextualizando lo ocurrido y el motivo de su inconformidad es porque el “vehículo de emergencia sería llevado para el municipio de Santa Fe de Antioquia, situación que detonó mi reacción” y agregó que hay inconformidad con el trabajo que venían realizando.

“Resaltamos que se ha hecho un esfuerzo económico para garantizarles las herramientas, bienes, muebles e inmuebles para su correcto funcionamiento y operatividad”, sostiene el comunicado.