Buscan a joven sueco que desapareció hace 15 días en Medellín

En las últimas se conoció sobre la desaparición en Medellín (Antioquia) del joven sueco Aref Poumizaie, de 26 años, luego de que su familia denunciara que aún no tiene noticias suyas desde el pasado 15 de abril.

Según información de sus familiares, el joven llegó a la ciudad de Cali antes de llegar a la capital antioqueña, y estuvo viajando por países como Perú y Ecuador.

“Lo último que sucedió fue que él a mí el 11 de abril me envió un mensaje que estaba en Medellín, después el 13 me envió el último mensaje de texto diciendo que estaba en Medellín y que pensaba quedarse algunos días. Después de eso no he tenido noticias ni contacto”, indicó la madre del joven sueco, Bibi Kzemi.

Su progenitora, que viajó desde Gotemburgo para ponerse al frente de la búsqueda de su hijo, le pidió a la Fiscalía y a la Policía que haya celeridad en la investigación para dar con su paradero.

De acuerdo con información suministrada a las autoridades, tres días después a la desaparición del joven y de que se le perdiera el rastro, trataron de hacer varias compras con una de sus tarjetas de crédito.

Si usted tiene información que pueda ayudar a dar con el paradero del joven Aref Poumizaie, por favor contacte a la Policía Nacional o comuníquese a la línea 60 1 5903108 (extensiones 41665/41709/41825) del Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía General de la Nación.