Buscan a la pequeña Salomé, raptada por su madre en Titiribí, Antioquia

Al amanecer del primero de noviembre, la pequeña Salomé Pérez fue raptada por su madre, quien llegó hasta la vereda La Peña del municipio de Titiribí, donde vivía con tu tía hace 6 meses.

Carolina Pérez, madre de la menor, se trasladó desde su lugar de residencia en la capital antioqueña hasta este municipio suroeste de Antioquia para visitar a su hija, quien está bajo los cuidados de su hermana Rocío Pérez, desde del mes de mayo, cuando la mujer denunció las precarias condiciones en las que vivía la menor con su madre, quien al parecer se dedica a la prostitución y es adicta a las drogas.

De acuerdo con Rocío, el pasado martes de llevaría a cabo una audiencia donde le otorgarían la custodia de la menor, por lo que la madre en compañía de su compañera sentimental decidió raptar la niña. "Ellas vinieron amanecer, la mamá se hizo la formal conmigo, pero era porque ya había armado el plan. Yo dejé dormir la niña con ella, y no me di cuenta cuando se la llevó como seis de la mañana y yo no me di cuenta, cuando vi, ya se habían subido al bus", sostuvo.

Una vez la menor fue raptada, Rocío advirtió a las autoridades, quienes emprendieron la búsqueda de la menor, por el inminente riesgo que atraviesa en manos de su madre, quien ha sido denunciada por maltrato infantil.

"Ella consume sustancias psicoactivas, marihuana, perico, mantiene depresiva, tiene intentos de suicidio y ha tenido autolesiones", explicó el comisario de familia de Titiribí, Alexander Gómez.

Su tía advirtió que, en el año 2013 otra hija de Carolina, de tan solo dos años de edad, fue encontrada sin vida y con signos de violencia sexual, por lo que teme que Salomé pueda ser explotada sexualmente o drogada a tal punto de causarle la muerte.

Por lo pronto, las autoridades no han entregado información sobre el posible paradero de la pequeña Salomé. Según información preliminar, la madre de la menor llegó hasta una vivienda donde residía en el barrio Zamora de Bello para sacar sus pertenencias.

La comunidad de Titiribí y la familia de la menor exigen celeridad en este caso, antes de que se presente una tragedia.