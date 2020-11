Buscan a joven desaparecido en Envigado

Con una campaña a través de redes sociales, los familiares han difundido la fotografía de Alejandro Coral Duque, un joven de 21 años que fue visto por última vez, el viernes 6 de noviembre, en la Loma del Escobero en Envigado, sur del Valle de Aburrá.

Al momento de desaparecer, el joven vestía una camiseta azul y una sudadera negra. Cristian Andrés Coral, hermano de Alejandro, dijo que hay preocupación de sus seres queridos al no saber de su paradero, pues requiere medicamentos para controlar un problema de salud. Él les escribió que no iba a volver y apagó su celular.

"Él dijo que se iba de la casa, que no iba a volver, que no se sentía seguro en la casa y todo es por su enfermedad, es un tema psiquiátrico (...). Ya hemos tenido varios indicios de partes donde quizá pueda estar, pero todavía no lo hemos encontrado. Solamente una persona que haya perdido a alguien temporal o permanentemente, sabe que esto es muy duro. Nosotros vamos para adelante y queremos crear el #EncontremosAAlejo", señaló.