Buseta escolar se volcó y destruyó la fachada de una casa en Envigado

Seis pasajeros resultaron heridos, luego de que la buseta en la que se transportaban perdiera el control y se fuera contra una vivienda en el barrio Uribe Ángel, cerca al CAI del sector Las Cometas, en Envigado.

Entre los lesionados se encuentra una menor de edad y al menos dos, el conductor y otra persona, tienen heridas graves.

La buseta escolar, que prestaba sus servicios de transporte turístico, regresaba el pasado domingo del municipio de El Peñol y por motivos que todavía se desconocen, derribó una guarda de protección y destruyó toda la fachada de la vivienda.

Según señaló el capitán Luis Morales Llano, comandante de bomberos de Envigado, sobre la atención del siniestro, tras volarse, la buseta arrancó el medidor de gas y se reportó una fuga que tuvo que ser controlada por los bomberos. "Este vehículo pierde el control, sufre un volcamiento lateral sobre su lado derecho, golpea una guarda de protección, una de estas barreras que tiene ubicadas el sector para evitar como estos accidentes, esta guarda ingresa por la ventanilla del pasajero y sale por la parte de atrás de la buseta", indicó el capitán Morales.

Por ahora, la vivienda fue evaluada y no presenta daños estructurales, por lo que la propietaria realizará la reparación por su cuenta. Carmen Cecilia López, jefe de la oficina de Gestión del Riesgo de Envigado, afirmó que ahora se adelantan las gestiones para poner reductores de velocidad, para que el hecho no se repita.



"Nosotros vamos a volver a recuperar la defensa vial que se encontraba ahí y ya hicimos los contactos con la Secretaría de Movilidad para mirar a ver qué tipo de solución le damos a la pendiente con unos reductores de velocidad para evitar que vuelvan a suceder situaciones como estas", manifestó.



En el momento del accidente, la Administración municipal instaló rejas para que la familia que allí habita no estuviera desprotegida. Los heridos fueron remitidos a los Hospitales Manuel Uribe Ángel y Clínica las Américas del sur, en el municipio de Envigado.