Caballo habría caído agotado en medio de la ola de calor en Guatapé, ¿qué dice la Alcaldía?

¿Qué dice la Alcaldía de Guatapé?

La Secretaría de Medio Ambiente de Guatapé, aseguraron que "no es cierto y que el individuo solo se asustó y como se encontraba atado a un árbol, cayó al suelo".

Oscar Ayala García, médico veterinario y funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del municipio, aseguró que, cuando fueron alertados sobre lo sucedido, se desplazaron hasta el lugar y encontraron al caballo en muy buenas condiciones.

"Estaba amarrado, no se soltó porque era un nudo para no soltarse y por eso quedó el animalito en esa posición. Allí en el vídeo se puede ver a un señor que no es el dueño intentando ayudarlo, mientras que las personas que grababan los vídeos se quedaron cortos, en vez de ser realmente empáticos con la situación y ayudar al animal", se indicó.