Cada seis meses cambian los términos: presidente del BID cuestiona manejo de Hidroituango

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Mauricio Claver-Carone, aseguró que la permanencia de esta entidad financiera en el proyecto de Hidroituango, depende de la certidumbre que este dé a sus inversionistas. Claver-Carone, señaló que no es bueno, para este tipo de obras, tener instrucciones diferentes "cada seis meses".

Las declaraciones de Claver-Carone, fueron respaldadas por el presidente Iván Duque, quien además recordó que las obras de Hidroituango ya superan el 85%.

"Lo que nosotros en el BID buscamos en el proyecto de EPM, Hidroituango, es la certidumbre no hay nada más que nosotros quisiéramos ver y es que ese proyecto sea operacional. Sin embargo, lo que nos preocupa y lo que no es factible, es cuando no hay certidumbre y cada seis meses estamos hablando de que se cambian los términos o empieza a hablarse algo diferente", indicó el presidente del BID.