Cambio de contratistas no afectará crédito con el BID en Hidroituango, dice EPM

En medio de la crisis en Hidroituango por un eventual cambio de contratistas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió un ultimátum a EPM y se retiraría del megaproyecto.

Le puede interesar: EPM reconoció que solicitó a CCC Ituango propuestas para la cesión del contrato en Hidroituango

A la organización financiera le preocupa que el consorcio CCC Ituango ceda el contrato de construcción, pues se correría el riesgo que la megaobra no comience a generar energía en 2022.

Las Superintendencias Financiera y de Servicios Públicos le habían solicitado a EPM explicar si tiene previsto los riesgos ante un escenario de este tipo y los planes para mitigarlos.

En un comunicado, EPM respondió que la cesión del contrato con una empresa que cubra el empalme y sostenga el ritmo de ejecución, “permitiría continuar con el cronograma actual y se podría cumplir con el compromiso de entrar 2 unidades de generación en el año 2022”.

Lea también: Medellín está lista para autorizar aforos del 100% en eventos masivos

En otro documento, EPM aseguró que no ha recibido ninguna notificación por parte del BID, pues “el contrato de crédito no incluye obligaciones por parte de EPM de mantener o no una firma contratista específica”.

El presidente Iván Duque dijo que “el BID ha sido un organismo que genera credibilidad y confianza por sus prácticas sociales y ambientales. Una salida del BID puede poner en riesgo la continuidad de este proyecto”.

En un comunicado de seis puntos, EPM reconoció que sí le solicitó al consorcio CCC Ituango que postule empresas a las que se les pudiera ceder el contrato de construcción de Hidroituango, ante una eventual ratificación del fallo de la Contraloría por presunta responsabilidad fiscal a 26 personas naturales y jurídicas por la pérdida de 4,3 billones de pesos.

Le puede interesar: "No vamos a permitir ni un retraso más en Hidroituango": presidente Duque

El contrato actual con el consorcio CCC Ituango tiene vigencia hasta el próximo 31 de diciembre y hasta ahora, no han definido si los actuales constructores continuarán o no con las obras en el megaproyecto.