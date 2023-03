Caos en Tarazá: sujetos incendiaron el peaje en el marco del paro minero

Clan del Golfo sería responsable

El jefe de Estado confirmó que detrás del paro minero y de los hechos de violencia que se han presentado durante el mismo, se encontraría el 'Clan del Golfo'.

“Si el 'Clan del Golfo' está detrás del paro, como los indicios lo demuestran, no tienen voluntad de paz, no puede haber un desmantelamiento pacífico si en su cabeza lo que tiene es defender las economías ilegales, la minería o el narcotráfico, la paz no es para mantener el narcotráfico, es para desmantelar el narcotráfico y la minería ilegal y toda agrupación que se quiera acercar al poder judicial debe tenerlo claro, ni el Gobierno ni el Estado son para engañar”, dijo Petro.

Lo dicho por Petro confirma las versiones que han dado habitantes del sur de Córdoba, sobre que las Autodefensas Gaitanistas, comúnmente conocidos como el 'Clan Del Golfo’, han tenido participación en los desmanes y desordenes que se han presentado a lo largo del paro.