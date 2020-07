Cárceles del Pedregal y Bellavista de Medellín serán modificadas por el coronavirus

Tras sostener una reunión con la ministra de Justicia, Margarita Cabello, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que se invertirán 1.500 millones de pesos para mejoras, restauraciones y otras obras en las cárceles El Pedregal y Bellavista.

El mandatario explicó que se trata de una de las acciones para anticiparse a un brote por COVID-19 en los centros penitenciarios de la ciudad.

Asimismo, el alcalde Daniel Quintero presentó una iniciativa para construir una cárcel para sindicados de delitos en la capital antioqueña, esto con el objetivo de reducir el hacinamiento, lo que implicaría un acompañamiento técnico y apoyo en la construcción por parte del Ministerio de Justicia.

"Tener una cárcel para sindicados es muy importante, pero también es muy importante que menos personas opten por la vida criminal. Hoy Medellín tiene una reducción de homicidios de 44% y estamos trabajando desde los niños para que no tengan desnutrición crónica, no se salgan del colegio, no entren a grupos criminales y no opten por la vida delictiva", señaló el mandatario.

En la cárcel El Pedregal la inversión será de $970 millones para la reparación de las áreas hidrosanitarias, sanidad, entre otras. También se dispondrán $450 millones para reparación y mantenimientos generales en la cárcel Bellavista.

Javier Sarmiento, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa y director encargado de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), anunció que en ambos centros penitenciarios comenzarán las adecuaciones de áreas o zonas de aislamiento de manera preventiva para contagios.

Cabe recordar que una funcionaria del cuerpo de custodia de la cárcel El Pedregal dio positivo para coronavirus. La mujer se encuentra aislada desde el 12 de julio y la Secretaría de Salud tomó pruebas a 30 personas más.