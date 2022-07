Carolina Sanín le reclamó a Daniel Quintero porque Medellín es "un burdel a cielo abierto"

Quintero le respondió nuevamente asegurando que "no creemos que la represión contra ellas sea la alternativa. Perseguimos a quienes las explotan y abusan".

No obstante, Sanín le recordó que ella no ha pedido represión contra ellas: "Es obvio que yo no estoy proponiendo "represión contra ellas". ¿Están persiguiendo a los puteros, a los turistas sexuales? ¿Qué actos efectivos pueden hacerse en las calles contra esto? Parece algo totalmente desbordado. Es degradante."

Le puede interesar: Marbelle califica al Gobierno Petro como el "nuevo Bronx"

Quintero anuncia toque de queda para menores

Después de este cruce de trinos, la Alcaldía de Medellín informó que los menores de edad no podrán circular por ciertos sectores de Medellín a partir de las 10:00 de la noche y hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente, todos los días.

La medida se aplicará principalmente en la comuna 14 (El Poblado) en zonas como Provenza, el Parque Lleras, Astorga, Manila y el Parque del Poblado, tal como rigió en el segundo semestre del año pasado. Además de zonas comerciales de las comunas 3 (Manrique), 8 (Villa Hermosa), 10 (La Candelaria), 11 (Laureles-Estadio) y 16 (Belén).

El toque de queda aplicará a los menores de 18 años que no estén en compañía de sus padres. En caso de ser sorprendidos serán trasladados a la estación de Policía hasta que ellos sean reclamados por el adulto responsable, a quien se le impondrá el comparendo.

La Alcaldía de Medellín también anunció una recompensa a $100 millones por quien dé información por quienes estén detrás de la explotación sexual de menores de edad en la capital antioqueña.