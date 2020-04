Cerca de 380 empleados de Génesis IPS en Antioquia no tienen seguridad social

Por la liquidación de Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca, a Génesis Salud IPS en Antioquia le deben cerca de 70.000 millones de pesos, lo que ha ocasionado retrasos en las obligaciones con la nómina.

A 700 empleados no les han cancelado sueldos de 2017 y de los últimos tres meses, denunció el sindicato. Además, en medio de la pandemia, a 380 profesionales de la salud tampoco les han pagado la seguridad social.

El presidente del sindicato, César Hoyos, advirtió que hay temor de médicos, enfermeros, odontólogos y auxiliares que están expuestos diariamente a la COVID-19 y, a muchos de ellos, no les han pagado salud, pensión ni riesgos profesionales, incluso, hace más de un año.

"El 70 u 80 por ciento de los trabajadores estamos sin seguridad social desde hace un año y medio (...). Sin protección, no tengo acceso ni a un respirador en caso de que me enferme porque no tengo salud. Esto es una enfermedad profesional. En el momento en que me enferme o me muera, la familia, así haya menores de edad, no se beneficia por los riesgos profesionales ni la pensión", señaló.

El gerente de la Corporación Génesis Salud IPS, Luis Byron Gil Londoño, dijo que están haciendo los esfuerzos para ponerse al día y diseñaron un plan de contingencia en el que pagan la seguridad social a los profesionales que tengan una necesidad urgente y asumen costos de medicamentos. Agregó que la antigüedad de cotización no se pierde y se recupera cuando paguen.

"Tenemos una línea directa para los funcionarios donde en nuestras sedes pueden ser atendidos. Automáticamente, dependiendo de la patología, pagamos la seguridad social y quedan cubiertos. Si necesitan algún medicamento, nosotros se lo suministramos", señaló.

Según el sindicato, la difícil situación económica está afectando a los 160 mil pacientes, debido a la falta de insumos, servicios y personal. Génesis Salud IPS acudió a las vías jurídicas para recuperar el dinero que les deben y venderá algunos activos para ponerse al día con los empleados.