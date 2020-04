Cerca de 500.000 personas más estarán circulando en Medellín a partir del lunes

A 800 mil ascenderá el número de personas que circulará por las calles de Medellín a partir del lunes. Así se ha estimado según las proyecciones de las autoridades que han sumado las 500 mil personas de los dos sectores que se reactivarán y las 300 mil que ya estaban laborando.

Una de las obligaciones de las empresas es inscribir a sus empleados en la plataforma 'Medellín me cuida', como requisito indispensable para reiniciar sus actividades económicas y estar en las calles de la capital antioqueña.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, afirmó que la policía tiene mil dispositivos móviles para realizar controles y verificar si las personas que están por fuera de sus casas, sí están dentro de las excepciones y fueron inscritas por sus empleados en la plataforma.

"No podrá operar ninguna empresa en la ciudad que no esté registrada en la plataforma 'Medellín me cuida'. Cada empresa deberá cumplir con todos los protocolos que establezca el Gobierno para su operación, en relación con desinfección, limpieza y medidas de bioseguridad", señaló el mandatario.

5 mil empresas de sectores exceptuados han registrado ya a más 25 mil personas a través de https://t.co/mlhsBdkHMN



Importante:

1. Empresas deben cumplir protocolos de bioseguridad

2. Si la empresa ya está registrada en la Alcaldía puede usar mismo usuario y contraseña del ICA — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 25, 2020

Como se recuerda el uso de tapabocas es obligatorio en el espacio público, en las empresas y en los sistemas de transporte. Los empleados solo podrán movilizarse desde su casa hasta su lugar de trabajo. Adicionalmente se mantiene la restricción del ‘pico y cédula’ Metropolitano para hacer las compras de primera necesidad. Todos los carriles derechos de Medellín tendrán prioridad para los ciclistas y los conductores tienen prohibido pitar o acosar.