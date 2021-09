Tres de las seis hermanas que viven en la Casa Natal de la Santa Laura Montoya en Jericó, Suroeste antioqueño, se contagiaron de coronavirus. Las religiosas tuvieron síntomas leves relacionados con un resfriado, les tomaron las pruebas y dieron positivo.

Como medida preventiva, el santuario de peregrinación estará cerrado a los fieles, hasta nueva orden.

El alcalde de Jericó, David Toro Cadavid, afirmó que las hermanas contagiadas se encuentran en buenas condiciones de salud. A las demás religiosas se les tomará una prueba.

"Tres hermanas de la comunidad de la Madre Laura están positivas, están en aislamiento y se les va a hacer la prueba al resto de la comunidad este martes. La recomendación es que este fin de semana no haya atención al público ni a los turistas. Lo que me informan de la Secretaría de Salud es que están bien, que simplemente tuvieron síntomas. No hay ninguna información de gravedad sino que gozan de buenas condiciones de salud (...). Recordemos que el convento es un lugar muy íntimo de oración y devoción de las personas que lo visitan", señaló.

Según las autoridades locales, cinco de las seis hermanas están vacunadas contra el coronavirus. Las investigaciones de campo sugieren que la fuente de contagio pudo ser el viaje de una de las religiosas a Medellín o el contacto frecuente con los peregrinos.

El santuario de Jericó es uno de los destinos religiosos más visitados en Antioquia porque allí nació Laura Montoya, la única santa de Colombia. Está ubicado a dos cuadras del parque principal y conserva la pila bautismal y algunos objetos personales de la misionera. Hay un almacén con artículos religiosos y un lugar de oración.