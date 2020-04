Cien días desaparecida completó Luz Leidy Vanegas, una ama de casa en Medellín

Luz Leidy Vanegas Orozco, de 44 años de edad y residente en el barrio Castilla de Medellín, ajustó cien días desaparecida. Salió de su casa ubicada en el norte de la ciudad, luego de una discusión con su pareja y hasta ahora no se conocen pistas sobre su paradero.

Su hija, Yesenia Rivera, aseguró que durante todo este tiempo no ha dejado de buscarla pese al poco acompañamiento de las autoridades. Dijo que el alcalde, Daniel Quintero, "no ha tenido una voz de solidaridad con su familia".

Hoy jueves, con los numerales #100DíasSinLeidy y #LaQueremosViva en redes sociales, su hija mayor busca recordarla, que la ciudad no se olvide de ella y menos las autoridades.

"Buscamos mucho, todos los días salíamos a las calles, puentes, quebradas, hospitales y hasta Medicina Legal. Hasta ahora no hemos obtenido ningún resultado. La denuncia está en la Fiscalía, al día siguiente de su desaparición se interpuso y el caso ya tiene un fiscal asignado".

Entre tanto subirá un video con fotografías de su madre, quien el día de la desaparición vestía un jean azul oscuro, una camisa blanca y sandalias. Insistió que ella no tiene ningún trastorno mental o enfermedad.

"No hay resultados, no han encontrado nada. Nosotros preguntamos mínimo una vez por semana a ver en qué va todo, qué han encontrado, pero no. La respuesta es que están investigando, pero nunca dicen mayor cosa".

Yesenia contó que su madre salió de su casa a las 5:00 de la tarde del pasado 1 de enero luego de haber tenido una discusión con su compañero sentimental, con quien tiene un hijo de 16 años y con quienes convivía hasta el día de su desaparición. Su hija Yesenia, de 23 años, prefirió vivir aparte.