Cierran estación Parque Berrío del Metro de Medellín por la pandemia

La estación Parque Berrío del Metro de Medellín estará cerrada hasta el próximo lunes 27 de julio a las 4:20 de la mañana, cuando inicia la operación comercial del sistema de transporte.

Pese a que el centro de la ciudad está en cuarentena total, las autoridades evidenciaron que en los alrededores de la estación había aglomeraciones de personas, que van en contravía de las medidas restrictivas para contener la expansión del virus.

Más información: Ocupación de camas UCI en Antioquia alcanzó el 72 %

El subsecretario de Movilidad de Medellín, Diego Zapata, explicó que hay personas que no usan el tapabocas y protagonizan desórdenes a las afueras de la estación, pese a las campañas de autocuidado y a los protocolos implementados por el Metro. Solo este miércoles se permite la salida de usuarios y, a partir del jueves, el cierre será total.

"Infortunadamente, al exterior de esta estación hemos evidenciado algunas malas prácticas de autocuidado como el no uso del tapabocas, que no solo pone en riesgo a la persona que no se cuida sino también a quienes la rodean", señaló.

📻#AlAire990AM I La estación Parque Berrío del Metro de Medellín estará cerrada hasta el lunes por aglomeraciones e indisciplina social en los alrededores. 👇Escuche el reporte del subsecretario de Movilidad, Diego Zapata: pic.twitter.com/I2mxgm21NI — RCN Radio Medellín (@RCN990Medellin) July 22, 2020

Contexto: Medellín es la ciudad con menos homicidios durante el primer semestre en el país: Daniel Quintero

La cuarentena en el centro de Medellín, que inició el pasado 13 de julio, continuará hasta la medianoche del domingo 26. Hay cierre de locales comerciales y solo se permite la circulación de personas que estén en las excepciones por trabajar en oficios esenciales.

Aunque La Candelaria no es la comuna con más casos, sí es la que tiene la tasa más alta de contagios de la ciudad que oscila en 4 o 5 positivos por cada cien mil habitantes y es el mayor foco de infección de los adultos mayores de 60 años. Una de las razones es que allí confluyen cerca de un millón de personas cada día.