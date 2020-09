Cinco bandas no se pudieron presentar en Ciudad Altavoz de Medellín ¿Por qué?

De las 66 bandas invitadas a Ciudad Altavoz de Medellín, cinco advirtieron que entre sus integrantes había casos sospechosos de contagio del virus.

Pese a que el festival fue virtual para los espectadores, los organizadores cancelaron la presentación de estas agrupaciones para evitar la propagación entre ellos mismos y el personal de logística del evento.

El subsecretario de Arte y Cultura de Medellín, Álvaro Narváez, aseguró que sí se confirmó el contagio de al menos uno de los músicos, pero como nunca estuvieron en la tarima grabando el show, no se generó brote en el festival.

Cerca de 20 músicos integraron estas bandas, y quienes dieron positivo, cumplieron con la cuarentena y ya se recuperaron.

"En los que no se presentaron sí hubo positivos, pero como no estuvieron en el festival, entonces no tuvimos una alerta grande (...). Nosotros después les vamos a reconocer el premio por haber pasado y vamos a hacer unos conciertos con ellos", señaló.

Según la Alcaldía de Medellín, la grabación de Ciudad Altavoz cumplió con un estricto protocolo de bioseguridad, que incluyó la desinfección de instrumentos, cambio de micrófonos, distanciamiento y uso de tapabocas, salvo cuando los artistas estaban cantando.

Balance Altavoz

El festival musical tuvo un alcance de 600 mil internautas y las personas conectadas de manera simultánea fueron unas 6 mil. Hubo 350 artistas en tarima. La secretaria de Cultura de Medellín, Lina Gaviria, aseguró que el evento se realizó pese a las dificultades como un gesto de apoyo a los artistas de la ciudad.

“Resiliencia, creatividad y talento fue lo que vivimos en Ciudad Altavoz. Nuestras transmisiones fueron un éxito, a nivel local, nacional e internacional y se viene mucho más para Medellín, porque aquí no paramos, porque todos somos uno y porque nos sigue moviendo la cultura”, indicó la funcionaria.