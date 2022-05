Cinco buses han sido incinerados en vías de Antioquia tras amenazas del Clan del Golfo

Hasta ahora cinco vehículos de transporte público intermunicipal han sido incinerados en los principales corredores del departamento de Antioquia.

Uno de los casos se presentó este viernes y cuatro el jueves. Este viernes un vehículo afiliado a la empresa Expreso Belmira, que cubría la ruta San Pedro de los Milagros-Medellín, fue incendiado.

Los anteriores eran vehículos afiliados a la empresa Coonorte, en el trayecto de Yarumal a Medellín; otro de Sotraurabá en el trayecto de Dabeiba hacia la capital de Antioquia y un bus de la empresa Gómez Hernández, también ese ese municipio del Urabá.



A la lista se suma un bus que fue incinerado en Anorí, que se registró el lunes pero que consideran que no es ajeno a la situación actual.

Póliza

Samir Echeverri, director Ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, indicó que por la situación de orden público, el Ministerio activó la póliza antiterrorismo para cubrir los daños en los vehículos, pero con este no se dan las garantías para trabajar.



"Al día de hoy ya han sido cinco los vehículos que han sido incinerados en los principales corredores viales. El Ministerio activó la póliza antiterrorismo pero no se dan las garantías para trabajar, hay empresas que no han tenido la posibilidad de llevar sus vehículos a los municipios", manifestó Echeverri.



Por ahora hay cierres preventivos en la vía Medellín-Costa Atlántica, estos son en el sector de El Hatillo, en Yarumal y en municipio de Caucasia, para salvaguardar la vida de las personas y a los vehículos.

El gremio del transporte solicitó a la fuerza pública, a la Policía y al Ejército, que les den garantías para poder operar y transitar por los corredores viales de Antioquia, sin dificultades.