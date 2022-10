Cirugía a corazón abierto a bebé conectada a placenta de su madre en Medellín fue todo un éxito

Las clínicas Bolivariana y Cardio VID de Medellín unieron esfuerzo y aportaron 20 profesionales para realizar la primera intervención quirúrgica de corazón abierto a una bebé gestante de 37 semanas, mientras se encontraba conectada a la placenta de su madre.

Este proceso es el segundo con final positivo en todo el mundo y el primero en realizarse en Latinoamérica. La intervención la realizaron estos 20 galenos, quienes aportaron su especialidad para salvar la vida de la bebé Valentina Lopera Cuervo quien, al inicio del embarazo, tuvo un desarrollo normal, pero con el paso de los meses, fue evidenciando un problema de salud que radicaba en el corazón y pulmones, indicando que por sí solos no podrían funcionar, ya que la sangre, proveniente de sus pulmones, no tenía una vía adecuada de salida, por lo tanto no lograría oxigenar el corazón.

El médico Anestesiólogo, Ancizar de la Peña , afirma esta cirugía le brindará calidad de vida a Valentina.

"La bebé tenía una enfermedad cardíaca tan grave que iba a impedir su supervivencia al nacimiento, valentina había crecido en el útero de su madre sin inconvenientes porque la placenta le suministraba por el cordón umbilical todos los nutrientes, pero al nacer esto se perdería y así no tendría cómo sobrevivir. Sin perder la conexión placentaria aprovechamos el tiempo de esta conexión con el fin de permitir una intervención en su corazón de manera rápida, para cuando se procediera a cortar el cordón umbilical, el corazón estuviera preparado para facilitar esta adaptación. Esta cirugía permitió la supervivencia de la menor", sostuvo.

Peña concluyó que Valentina se encuentra en compañía de sus padres y tiene un parte médico saludable.