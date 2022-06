Claman justicia por el feminicidio de enfermera en su propia casa en Bello, Antioquia

La familia de Eliana Marcela Vélez, la mujer de 32 años de edad que fue asesinada en el garaje de su casa, al parecer por parte de su pareja sentimental, clama justicia por el caso, pues a este momento aún no hay un cartel de búsqueda contra el presunto responsable quien habría huido en su motocicleta luego de los hechos que se presentaron en el barrio El Mirador de Bello el pasado 2 de junio.

Por ello este miércoles 8 de junio, los familiares anunciaron que harán un plantón en el parque del municipio de Bello, norte del valle de Aburrá, a las 4 de la tarde, para pedir a las autoridades celeridad en el caso. Una familiar de la mujer contó a este medio que por los maltratos reiterados, están seguros que el autor del feminicidio fue la expareja sentimental de la mujer.

"La verdad nosotros no lo presumimos, nosotros pensamos que es él y sabemos que es él por tantas cosas que le hizo como tal a Eliana, entre ellas maltrato intrafamiliar, que cuando ella nos visitaba él la trataba mal. Él nos preguntaba que si ella estaba con nosotros y por el interno de ella la insultaba", manifestó.



Le puede interesar: Municipio de Bello ya no tendrá que pagar $181.000 millones a EPM



A su vez, aseguraron que esperan despertar la solidaridad de las personas y de las autoridades, debido que por ahora no han tenido una respuesta efectiva cuando han consultado por su caso.



"Queremos que haya celeridad en el caso porque vemos que no avanza, porque hemos averiguado en varios entes y las respuestas han sido muy descorazonadas. Aparte de eso hemos exigido ante las autoridades competentes empiecen a hacer el cartel de 'se busca'. ¿Por qué si es una persona del común, no han hecho nada para dar con el paradero de él?, es que ya han pasado seis días", agregó la pariente de la víctima.



Además lea: Gustavo Petro: Renuncian dos funcionarias del gabinete de Quintero



La enfermera fue encontrada el pasado 2 de junio con un plástico encima en el garaje donde guardaba su moto, luego de que su familia fuera alertada de que no llegó a trabajar en la Clínica Medellín de El Poblado. En el reporte policial aparece que su muerte se dio con arma cortopunzante.