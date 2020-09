Clínicas de Antioquia rechazaron falsas acusaciones sobre atención de pacientes Covid

Como acusaciones que generan caos, calificaron doce hospitales y clínicas de Antioquia las falsas informaciones que han circulado sobre la atención de los pacientes COVID-19.

Por ejemplo, reiteraron que no “reciben ningún tipo de retribución económica por el diagnóstico” y, por el contrario, no identificar los positivos ponen en riesgo a muchas personas.

La secretaria de Salud de Antioquia, Lina María Bustamante, quien también suscribió la carta, aseguró que los señalamientos no tienen fundamento, cuando la misión de los profesionales es salvar vidas.

"No solamente hacen una atención segura sino con calidad. Se aclara que no se reciben pagos por la muerte de pacientes diagnosticados con esta enfermedad y quienes fallecen por otras patologías no son registrados como COVID. Este tipo de acciones van en contra de la ética profesional de los colaboradores de la salud", señaló.

📻#AlAire990AM I Doce clínicas y hospitales de Antioquia rechazaron las falsas acusaciones sobre la atención de pacientes COVID, que confunden a la comunidad y ponen en riesgo al personal de la salud.⬇️ Escuche a la secretaria de Salud departamental, Lina Bustamante: pic.twitter.com/FiQmKJ0JMl — RCN Radio Medellín (@RCN990Medellin) September 5, 2020

Las autoridades de salud en Antioquia advirtieron que estas informaciones confunden a la comunidad y a las familias, generan miedo y “afectan la integridad de los profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de atención”, quienes, además arriesgan hasta sus vida, para salvar a los demás.

En Medellín han ocurrido varios hechos violentos durante la pandemia. Uno de ellas fue en el Hospital General, donde los familiares de un paciente que murió por coronavirus y otras enfermedades de base agredieron verbal y casi físicamente al personal; y en la Unidad de Metrosalud de Belén, otro usuario arremetió contra un auxiliar de enfermería porque le pidió que se pusiera el tapabocas.