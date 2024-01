CNE: Comité de Revocatoria del exalcalde Quintero no superó los topes presupuestales

En redes sociales, los promotores a la revocatoria de Daniel Quintero se encuentran celebrando porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) les dio la razón sobre los procesos que adelantaron durante la administración del exmandatario distrital.

La resolución tiene fecha del 20 de diciembre de 2023, pero solo fueron notificados los implicados, así mismo, en la misiva indicaron que las corporaciones el Pacto por Medellín te Salvará, la Corporación Medellín Cuenta Conmigo y Porque te Amamos te Vamos a recuperar, quienes impulsaron la revocatoria, no sobrepasaron los topes presupuestales y no incumplieron los requisitos de ley.

Daniel Salazar, contador de estos procesos, explicó que, "cuando entregaron la documentación correspondiente a la financiación incluía soportes y anexos de los contratos de quienes les brindaron las asesorías para esos trámites".

Por su parte, Gloría Jaramillo, abogada informó que para este caso de la revocatoria, el Consejo Nacional Electoral debía determinado y debían certificar los estados financieros antes de proceder con las votaciones.

"Se había establecido, por parte del CNE, un informe pericial en el cual se hacían una serie de presunciones que también, se fueron desvirtuando una a una. Ellos presumían como donación en especie todo tipo de servicio que fueron prestados de forma voluntaria".

La entidad confirmó que El pacto por Medellín te salvará, la Corporación Medellín Cuenta Conmigo y porque te amamos te vamos a recuperar no excedieron los topes de financiación porque en los registros contables recaudados dio un total de 22.8 millones y según el CNE los estados financieros no pueden superar lo 23.6 millones, es por esto que no incumplieron los requisitos de ley.