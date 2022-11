Colegio de Abogados pidió a Daniel Quintero parar señalamientos tras atentado a comerciante

Por medio de un comunicado a la opinión pública, el Colegio de Abogados de Medellín se pronunció tras las recientes declaraciones del alcalde Daniel Quintero, al conocerse el atentado sicarial contra el comerciante Jhon Fredy Zuluaga Gómez, que aspiraba a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín.

El mandatario de la capital antioqueña había sugerido que los motivos del atentado estaban relacionados con supuestas presiones por no ser parte de la línea del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y que había que investigar qué se estaría ocultando al interior de la Cámara de Comercio.

"Esta persona venía recibiendo presiones donde lo acusaban de ser apoyado por nuestra administración, donde lo acusaban de no ser parte de la línea del GEA, donde lo acusaban de no ser parte de la línea tradicional de la Cámara de Comercio de Medellín y me pregunta es muy seria e importante: ¿Qué se está ocultando en la Cámara de Comercio de Medellín, quiénes son los actores que están ahí?", fueron las palabras de Quintero sobre lo ocurrido.

Frente a las declaraciones, el Colegio de Abogados hizo un llamado a Quintero para que “cese los señalamientos irresponsables” contra la Cámara y “a que utilice, con la responsabilidad, moral, política y jurídica que ello implica, los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico en caso de que tenga información sobre hechos delictivos”.

Además, desde la agremiación hicieron un llamado a la ciudadanía a rodear las instituciones públicas y privadas y exigirle a sus líderes que cumplan sus funciones en el marco de la ley y con ética.

Es importante señalar que tras el atentado del que fue víctima el comerciante Zuluaga en el municipio de San Luis, oriente de Antioquia, la lista que él encabezaba, la número 3, decidió retirar su aspiración a la Junta Directiva argumentando que sus intenciones habían sido utilizadas para la polarización política haciendo daño al gremio de comerciantes.

Daniel Quintero se solidarizó con el mensaje y les pidió que no declinen en su candidatura. "Renunció lista 3 de pequeños comerciantes a la Cámara de Comercio de Medellín después de presiones por no ser del GEA y atentado a su cabeza de lista. Mi solidaridad con ellos. Los invito a volver a la lista. Pediré a la ciudad los acompañe y los elija", trinó en su Twitter el alcalde.

Las elecciones en la Cámara de Comercio se llevarán a cabo el próximo jueves 1 de diciembre y desde la organización han asegurado que están dadas todas las garantías para llevar a cabo unos comicios transparentes y seguros.