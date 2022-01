Comité de revocatoria de Medellín pidió anular fallo que permitiría revisar firmas

Por considerar que están en riesgos los datos personales de los firmantes, el comité de revocatoria Pacto por Medellín le envió una carta al Juzgado Noveno Penal de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá solicitando que anule el fallo de tutela que le permitirá al movimiento Independientes revisar las planillas. La Registraduría avaló 132.908 firmas para el proceso de revocatoria del alcalde Daniel Quintero.

El vocero de la revocatoria, Andrés Rodríguez, dijo que no fueron vinculados en este fallo y recordó que el Tribunal Superior de Medellín consideró que era “inocua” la decisión del despacho de Bogotá.

"Le estamos diciendo a la juez que está cometiendo errores sustanciales porque no cumple con las prescripciones legales. Nosotros no fuimos vinculados y somos los directamente afectados. Estamos protegiendo los datos de las miles de personas que firmamos y ya hay jurisprudencia porque tres fallos nos dan la razón (...). El movimiento Independientes no está legitimado en la causa porque sus funciones terminaron el día que finalizaron las votaciones", señaló.