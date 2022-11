Las comunidades de los corregimientos de Puerto Antioquia y El Doce de Tarazá (Antioquia), cercanas al proyecto Hidroituango, rechazaron la falta de información que ha habido sobre el simulacro de evacuación que será este martes y anunciaron que no se sumarán a la jornada.

También precisaron que harán un plantón este martes en la vía Medellín- Caucasia, para exigir la presencia de delegados del Gobierno Nacional, de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y otras autoridades departamentales, por la zozobra que manifiestan sentir.

Paola Andrea Gutiérrez Rodríguez, líder del corregimiento de EL Doce, dijo que la decisión se tomó luego de una mesa de trabajo este lunes a la que no asistieron las autoridades citadas, exceptuando la Cruz Roja, que fue invitada al encuentro y sí cumplió.



"Yo pienso que nosotros acá sí estamos preparados, porque a la Cruz Roja se le han invertido recursos para enseñarle a la gente a correr, como nosotros decimos... si corremos no tenemos para dónde, no hay albergue. ¿Para qué un simulacro donde no hay en este momento dónde evacuar' Hay uno al que le caben 80 familias, cuando aquí hay como 4.000 familias", dijo Gutiérrez.



Contrario a las comunicaciones que ha emitido la empresa, diciendo que la información fue socializada con los líderes de estas zonas, desde este corregimiento afirmaron que este punto es precario y que hay muchas dudas y temor.

Jhorman Martínez, líder social de Puerto Antioquia, dijo que no fueron tenidos en cuenta para evacuar, pero se sienten en riesgo, pues la historia de la emergencia del año 2018 les recuerda el riesgo al que están expuestos.



"Lo estamos viviendo desde el 24 de mayo del 2018, donde nos comenzaron a decir que teníamos que evacuar, estuvimos evacuados, en ese tiempo, cuatro meses, en los albergues. ¿Cuáles fueron las garantías de EPM e Hidroituango? Dejarnos a nosotros en un albergue, con alimentación y no poder retornar a nuestros territorios a nuestras viviendas", dijo el líder.

La comunidad protestará por las mismas tres horas que durará el simulacro de evacuación de la menos 3.500 personas de 22 sectores de cuatro municipios, es decir, desde las 9 de la mañana hasta 12 del mediodía, o hasta ser escuchados por las autoridades.