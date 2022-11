Comunidades levantan bloqueo en la vía de ingreso a Hidroituango

Campesinos de Ituango y Toledo levantaron los bloqueos que permanecían en la vía de ingreso al municipio de y a la casa de máquinas de Hidroituango, tras un preacuerdo con Empresas Públicas de Medellín, que se comprometió a adelantar una reunión con las comunidades y el gerente de EPM, para exponer sus peticiones.

Una vez se adelantaron estas protestas en la mañana de este jueves, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, solicitó al gerente de EPM, Jorge Andrés Carillo, que adelante diálogos con la comunidad para resolver la problemática.

Lea también: Tarifa de energía subirá $100 si no entra en operación Hidroituango

"Respetando las comunidades, yo no permitiría ese bloqueo porque es un proyecto en riesgo. Ahora, le he pedido al gerente de EPM que se siente con esas comunidades, que hable con ellos y resuelva el problema, lo más pronto posible. Pero también le pido a las comunidades que no abusen, porque claro, ven el momento difícil del país y dicen que este es el momento para reclamos históricos y está bien, pero con cuidado", sostuvo.

A su vez, el mandatario calificó esta acción como un "suicidio", toda vez que el personal de EPM no podría ingresar al megaproyecto que permanece en riesgo y debe ser monitoreado continuamente.

EPM aseguró que el bloqueo pone en riesgo la infraestructura y puede incrementar los riesgos para las comunidades ubicadas aguas abajo de la presa, pues actualmente se adelantan pruebas de equipos y el proceso de puesta en operación, actividades que no pueden ser suspendidas y que requieren atención permanente.

Aunque el bloqueo se levantó, las comunidades se declararon en asamblea permanente y exigen la presencia del gerente de EPM o el alcalde de Medellín, quien fue citado en la zona para adelantar una reunión en la que se expondrá un pliego de peticiones, al considerar que los compromisos anteriormente adquiridos fueron incumplidos.

Recordemos que, entre directivos de EPM y el comité promotor de la movilización social realizada en el corregimiento de El Valle, municipio de Toledo, el pasado 8 de octubre, EPM se comprometió a intervenir de la vía Toledo-Matanza, así como el mantenimiento de otras vías que son altamente utilizadas por contratistas de la megaobra.

Le puede interesar: Si no se enciende Hidroituango habría racionamiento de energía en 2023

Finalmente, la comunidad exigió que se revisen los linderos, entre los predios adquiridos para el proyecto Ituango y los predios de la comunidad, toda vez que consideran que podrían estarse apropiando de las tierras campesinas de Brugo y El Moral el Toro, esta última comunidad, junto con la Florida, solicitan ser incluidos en la zona de influencia del megaproyecto.