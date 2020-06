Con banderas rojas, libreros de La Bastilla en Medellín piden la reapertura

Tres meses completó cerrado el Pasaje La Bastilla, tradicional lugar de venta de libros y textos escolares del centro de Medellín. Los cerca de 70 libreros colgaron banderas rojas en las ventanas para pedir a la Alcaldía la reapertura de sus negocios. Por ahora, solo pueden ingresar dos horas al día para sacar los textos, que venden a través de otros canales.

Lea además: Personas “inmunes” al coronavirus son contratadas para trabajar en Hidroituango

Mónica Pabón, una de las comerciantes, aseguró que la situación es muy dramática para los libreros que son adultos mayores, cuyo único ingreso era la venta de los textos en La Bastilla y no saben manejar redes ni las plataformas digitales. Incluso, algunos van a entregar los locales.

"Las banderas nos las hicieron quitar. Nos visitaron y nos dijeron que falta algo para cumplir con los protocolos de bioseguridad y ya se está completando. Hay personas que están pasando necesidades porque solamente han trabajado con libros en La Bastilla", señaló.

📚#RCNRadioEnCasaContigo I Con banderas rojas, los 70 libreros del Pasaje La Bastilla de Medellín piden la reapertura de sus negocios. Las autoridades harán una inspección para verificar los protocolos. (Fotos: @LibreriaPabon) pic.twitter.com/HqSrNt5HyX — RCN Radio Medellín (@RCN990Medellin) June 24, 2020

El subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio, Sebastián Trujillo, explicó que habrá una segunda inspección al edificio para verificar el cumplimiento de los protocolos que permitan su apertura.

“Están reuniendo los requisitos, pero aún no los tienen todos. Hace aproximadamente un mes se les dio una apertura parcial, pueden ingresar y hacer inventario y también sacar libros para domicilio. Esa apertura les ha permitido desarrollar algunas de sus actividades, pero no han podido realizar un ingreso total porque aún no se han acreditado las condiciones de salud. Estamos coordinando para que hagan las inspecciones", señaló.

Más información: Tenga en cuenta el pico y cédula en Medellín para este miércoles 24 de junio

Los libreros que manejan redes sociales y hacen domicilios, se han lograron reinventar y mantener sus negocios durante la pandemia. Sin embargo, hay otros que no han vendido ni un libro desde que cerraron.

La Alcaldía de Medellín indicó que entregó ayudas a los libreros más necesitados, los vinculó al programa ‘Compra un libro, salva una librería’, 30 de ellos comercializaron los textos durante la Feria Popular Días del Libro y planea dictarles talleres de formación en herramientas digitales.