Con venta de ramos a domicilio, silleteros de Medellín buscan recuperarse

Por estos días los silleteros del corregimiento de Santa Elena, en Medellín, estarían entregando los pedidos de flores para los arreglos del día de la madre y poder organizar sus fincas para recibir a los turistas que verían cómo se prepara la 'Feria de Las Flores'



La emergencia por el coronavirus cambió los planes, ya no hay pedidos de las empresas y la Feria de las Flores será virtual. Ángela Patiño, coordinadora de la corporación a la que pertenecen 420 campesinos que desfilan cada agosto por las calles de Medellín, dijo que al igual que otros sectores, ellos han tenido que reacomodarse para recuperar la inversión en sus cultivos.

Ángela Patiño aseguró que, “estamos tratando de vender ramos de flores producidos por nuestros silleteros. Es una estrategia que hemos venido desarrollando con apoyo de la Alcaldía. No cubre el 100% de la producción de la flor, de hecho los pedidos avanzan lentamente y esperamos que con la celebración del día de la madre, las ventas sean mejoren”.



El alcalde de Medellín Daniel Quintero, dijo que para no interrumpir la celebración de la Feria de las Flores, se ha pensado en carrozas que recorrerán la ciudad. El mandatario local manifestó que, “la idea es conservar la cultura y resaltar la labor de los campesinos, quienes cada año, se esfuerzan por cultivar cientos de flores para lograr sus silletas”.

Ángela Patiño asegura que el gremio es consciente de que los esfuerzos y los recursos en este momento deben estar destinados al sector de la salud, pero eso no disminuye la desazón de tener que botar parte de la mercancía, porque no hay clientes.



“Lamentablemente, las flores que no se logran comercializar, se tienen que botar. Hoy no hemos podido encontrar la manera de vender toda la producción y entendemos que todos los esfuerzos de los gobiernos deben estar enfocados en la alimentación de los más vulnerables y eso es lo que se tiene que hacer”, dijo Ángela Patiño.

Como parte de las estrategias para mitigar la crisis financiera de estos campesinos, por medio de un convenio con la Alcaldía, los campesinos entregaron arreglos florales al personal de la salud como un homenaje al trabajo que están realizando para contener la pandemia.



Durante la Feria de las Flores de 2019, Medellín tuvo una derrama económica de 22,9 millones de dólares por hotelería , gastronomía y tours silleteros. Miles de familias y empresarios que confían en que esto es solo un mal año y que para el 2021 volverán a tener su agosto.