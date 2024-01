Concejal de Caucasia pide que le devuelvan su esquema de seguridad

La concejal, Surany Arboleda Arias, quien obtuvo la curul al quedar segunda en las votaciones a la Alcaldía del municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, pidió que le sea devuelto su esquema de seguridad.

Según indicó la funcionaria, el esquema de seguridad que le había asignado la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuando era candidata, por las amenazas que recibió mientras realizaba la campaña política para la administración municipal, le fue retirado hace diez días.

Así mismo, indicó que de la Unidad Nacional de Protección le informaron que le retiraban la persona designada para su cuidado mientras analizan su caso e identifican si se requiere de este esquema de seguridad o no.

Surany Arboleda Arias, concejal de Caucasia, asegura que continúa recibiendo las amenazas, las mismas amenazas que recibió durante su campaña política.

"Me dicen que me van a pegar un tiro y de manera reiterada me dicen que me harán lo mismo que le hacen a las personas en esta región. Entonces, me siento totalmente desprotegida y en varios oficios que le he enviado a la UNP les he dicho que los hago responsables por lo que le pueda pasar a mi vida y mi integridad", argumentó la concejala.

Arboleda Arias es defensora de derechos humanos, líder social de la zona, cabeza principal de la oposición y dirige una fundación que trabaja con víctimas del conflicto armado.

Analistas de conflicto del departamento se unieron al llamado para que le devuelvan el esquema de seguridad, porque aseguran, que este tipo de situaciones aumenta los niveles de riesgo para las personas que defienden los derechos humanos y ejercen cargos públicos.