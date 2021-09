Concejales de Medellín viajaron con todos los gastos pagos a México por invitación de EPM

Conocer el funcionamiento de Ticsa, filial de EPM en México, y la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar), es el propósito del viaje de siete de los 21 concejales de Medellín a ese país Azteca.

El viaje es entre el sábado 11 y el jueves 16 de septiembre. EPM paga los tiquetes y el alojamiento durante los cinco días que dura la misión.

En un comunicado, la empresa antioqueña explicó que “la visita busca entregarles a los concejales más elementos de juicio para que hagan el debido control al uso adecuado y eficiente de los recursos públicos que EPM invierte en sus filiales en el exterior”.

Daniel Duque, concejal de Medellín, por el Partido Verde y quien no viajó, argumentó que le pareció inconveniente porque se acerca el debate de la venta de acciones de EPM en Une y Telco.

"Primero: porque entiendo que la compañía está en una situación financiera compleja, necesita hacer un plan de austeridad y no me quedaba claro el porqué era prioritario hacer el viaje. Y segundo: porque estamos ad portas de votar la enajenación de las acciones y no se veía bien que quienes vamos a tomar esa decisión estemos siendo invitados con viáticos por EPM a un viaje internacional. El mensaje a la ciudadanía no era el correcto. Respeto a los colegas que quisieron hacer el viaje. No los juzgo", indicó.

EPM agregó que, este tipo de viajes, "tanto a las filiales nacionales como internacionales, tienen el propósito de mostrar a los concejales la gestión del Grupo Empresarial, que atiende a más de 18 millones de personas en América Latina”.

Este medio conoció la lista de los concejales que viajaron: el presidente de la corporación, Jaime Cuartas Ochoa, de la Alianza Verde; Sebastián López Valencia, Simón Molina, Albert Yordano Corredor y Lina Marcela García Gañán, del Centro Democrático; Álex Flórez, del movimiento Independientes; y Luis Carlos Hernández, del Partido de La U.