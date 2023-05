Conductor de Uber apuñaló a pasajero que iba con sus hijos: solo por un reclamo

Las demás puñaladas las recibió cerca al corazón, dos de ellas en el pulmón izquierdo.

“Además, me trató de degollar porque me lanzó otra puñalada en el cuello, de la que me defendí interponiendo mi mano izquierda; y otra en el estómago, cerca al hígado”, contó.

Todo esto ocurrió en la calle y sus hijos menores de edad estaban observando lo sucedido.

“Todas las puñaladas que él insertó en mi cuerpo, de manera dolosa, pudieron acabar con mi vida”, recuerda la víctima.

Después de la agresión, el conductor huyó y Mauricio se tapó con su chaqueta la sangre para que sus hijos no vieran y se fue a su casa, pues no quería llevar a sus hijos al hospital.

“Cuando llego a mi casa me empiezo a ahogar, me dolía la parte trasera de mi espalda, ya en la clínica me hicieron una radiografía de tórax y un procedimiento médico para determinar la gravedad de la perforación del pulmón izquierdo, por suerte todo salió bien”, afirmó el hombre en varios medios nacionales.