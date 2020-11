Conductor que atropelló a tres ciclistas en Antioquia pidió perdón

El hecho que causó revuelo en redes sociales, ocurrió en la vía hacia el municipio de La Ceja, en el Oriente antioqueño, donde el conductor de una camioneta arrolló a tres ciclistas.

En un video, el hombre aseguró que su intención no fue agredir a nadie y que, incluso, no se dio cuenta cuando los golpeó con el vehículo. Dijo que en ese momento sentía una gran preocupación por un familiar que está muy grave en un hospital, y pidió perdón por lo ocurrido.

"Le pido disculpas a los ciclistas, en verdad no fue mi intención de agredir, yo simplemente venía preocupado porque tenía un familiar muy grave en el hospital, no me percaté de haber arrollado a nadie. Sentí el golpecito, seguí, y no me di cuenta. Les pido disculpas de verdad por lo que pasó, no fue mi intención agredir a nadie", señaló.

Se conoció, además, que el hombre se presentó ante la Policía para lograr una conciliación con los ciclistas afectados.

Camión saqueado

Días atrás ocurrió un accidente en el sector La Gloria del municipio de Valdivia, donde un camión que llevaba detergentes se salió de la vía y cayó a un abismo.

A pesar del delicado estado de salud del conductor, varias personas se acercaron para saquear el vehículo.

Jader Gómez, comandante de Bomberos de ese municipio del Norte antioqueño, confirmó en su momento que el hecho fue atendido por cuatro unidades, y posteriormente el hombre fue trasladado a un hospital debido a la gravedad de las lesiones. Añadió que en ese sector de la vía hacia la Costa Atlántica es común que se reporten saqueos a vehículos.

Debido al accidente en el sector un carril fue cerrado, no obstante, tras atender la situación la vía fue habilitada.