Confirman dos casos de COVID-19 en colegios de Medellín

Dos instituciones educativas privadas de Medellín que están operando bajo el modelo de alternancia, confirmaron que dos de sus estudiantes dieron positivo para coronavirus.

Una vez se conoció esta situación, la Secretaría de Salud levantó el cerco epidemiológico correspondiente y comenzó el seguimiento de posibles contagios asociados, sin que hasta ahora se tenga reporte de pacientes nuevos.

La secretaria de educación de la ciudad, Alexandra Agudelo, explicó que los pacientes no han sido reportados en la plataforma de 'Medellín Me Cuida' ni en el sistema de salud.

La funcionaria aclaró que los contagios no se dieron dentro de los colegios y agregó que “hemos estado en coordinación permanente con la Secretaría de Salud interviniendo todo este tema (...) Podemos identificar que son casos aislados, no se dieron dentro del colegio y que no han fallado los protocolos de bioseguridad”.

Por el momento, estos casos no afectarían el modelo de alternancia en ambos colegios. Sin embargo, las Secretarías de Salud y de Educación, realizan un seguimiento al entorno de las dos personas que dieron positivo.

Frente a las posibilidades de contagio dentro de los establecimientos que tienen autorización para recibir a sus estudiantes, la funcionaria aseguró que “el riesgo hoy existe para todos. Por eso debemos seguir cuidándonos”.

En Medellín 115 instituciones educativas cuyos protocolos de bioseguridad fueron aprobados, tienen autorización para operar bajo el modelo de alternancia. Sin embargo, son los acudientes quienes definen si permiten el regreso al colegio de los estudiantes.

Así mismo, los planteles deben diseñar las actividades para que se puedan ejecutar de manera virtual.

De los 121.722 casos confirmados en el Valle de Aburrá, en Medellín se concentran 84.516, lo que representa un porcentaje de 57.9% del total.