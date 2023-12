Congresistas cuestionan a entes de control por falta de intervención en Hospital General de Medellín

A raíz de los cuestionamientos sobre el manejo financiero del Hospital General de Medellín, que ha generado el retraso del pago de los salarios de más de 77 especialistas, desde el mes de octubre, y de contratistas desde el mes de noviembre, el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid Márquez, cuestionó el proceder de los entes de control.

"Reprocho que los órganos de control no hayan actuado de manera oportuna en instituciones como el Hospital General, cómo puede ser posible que la Superintendencia y la Procuraduría ante la evidencia del desfalco al el Hospital no haya separado a los funcionarios administrativos, también reprocho a los órganos de control que no haya actuado en el momento", sostuvo Cadavid, represente a la Cámara por Antioquia.

De acuerdo con las denuncias hechas en días pasados por el sindicato SintraHGM, en el Hospital General faltan insumos médicos para una atención optima, entre las limitantes se encuentra: toma de radiografías portátiles, equipos fotosensibles para la administración de nutrición parenteral, medicamentos e insumos de aseo.

Desde el Hospital General de Medellín confirmaron que se encuentran atrasados hace tres meses con el pago de los especialistas. Esto lo confirmó a través de una paz y salvo que dio a conocer el martes, donde asegura que, a pesar de esta demora, lograron ponerse al día con más de mil funcionarios y trabajadores oficiales.

Sumado a esto, las tradicionales novenas que se realizaban cada año en el hall principal del Hospital no fueron programadas este mes, aparentemente debido a los pocos recursos económicos con los que cuentan los colaboradores, quienes asumían la responsabilidad de los gastos de estos encuentros. Así mismo, un integrante del sindicato reportó que este año no se ha llevado a cabo la jornada de recolección de regalos que son entregados generalmente a los niños y adolescentes que se encuentran hospitalizados, ejercicio que era tradición en el hospital.

Cabe recordar que hace dos días, Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín, se preguntó "¿si tuvieron $8 billones más que la anterior administración (la nuestra 2016-2019), por qué dejaron a Medellín en tal deterioro físico y social? ¿Dónde está la plata?

Además, Gutiérrez pidió Pido a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría hacer las respectivas investigaciones.