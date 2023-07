Congreso de modelaje webcam en Medellín: Organizaciones y activistas se opone

Diversas organizaciones y activistas mostraron su oposición a la realización en Medellín del denominado Comunity Update, congreso sobre la industria del modelaje webcam.

El evento está convocado para el 2 y 3 de agosto en Plaza Mayor. Estas organizaciones reiteraron su rechazó al certamen, ante las afirmaciones del viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Parra, quien dijo que mantienen conversaciones con esta industria y señaló que, al contar “con unas competencias y las otras instituciones –las financieras– contar con otras, la prostitución y el modelaje webcam está constituido como un trabajo”.

Afirmaciones del viceministro en referencia a la industria del modelaje webcam, como que “hay que llevar derechos hasta allí. En el modelaje webcam no hay prostitución o se diferencia de la prostitución”, han motivado réplicas de parte de quienes se oponen a la realización de este tipo de eventos en la ciudad.

“La realización del Comunity Update es un mensaje nefasto para las víctimas de explotación sexual, las víctimas de trata de personas y las víctimas de todos los delitos relacionados y un mensaje nefasto para la sociedad, de que Medellín está impulsando precisamente la hipersexualización de sus mujeres y de sus niñas, niños y adolescentes”, señaló Manuela Restrepo, activista por los derechos de la mujer y de la equidad de género en Medellín.

En coincidencia con organizaciones como la Red de Mujeres Abolicionistas, activistas sobrevivientes de la prostitución y la ONG Valientes, replicó además, ante la postura del viceministro Parra.

“La prostitución no es ilegal, lo sabemos. Pero eso no significa que ya haya una regulación, entonces lo que dice él no es del todo cierto. Y segundo, porque en Medellín tenemos una crisis en torno a la explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual, que no está siendo priorizada por el gobierno distrital”, sostuvo.

La publicidad del evento señala que tendrá alrededor de 3.000 participantes, personas mayores de edad interesadas en la industria o que ya hagan parte de ella, así como expertos en el campo e influencers.

Precisamente, la ONG Valientes ha liderado una recolección de firmas para pedir a la administración distrital la cancelación de este encuentro.