Frente a los registros del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá, SIATA, que para la mañana de este miércoles 6 de marzo reporta 15 de 19 estaciones de monitoreo del aire en color naranja, es decir, aire dañino para población sensible; son varias las entidades ambientales que hacen un llamado para cuidar la salud de los habitantes de la subregión antioqueña.

Por su parte, la directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Palacio, recomienda a los adultos mayores, mujeres en estado de embarazo, población con enfermedades cardiacas o respiratorias evitar exponerse de manera prolongada al aire libre.

Así mismo, desde la entidad ambiental hacen varias sugerencias a la población, entre ellas se destaca: utilizar la bicicleta o caminar para ir al trabajo o la universidad. Reducir el uso del vehículo particular. Usar el transporte público, si es necesario hacer largos trayectos. Recordar mantener al día la revisión técnico-mecánica de los vehículos. Al usar una motocicleta, utilizar aceite lubricante semisintético, este dura más y reduce las emisiones.

Igualmente, desde el hogar se puede contribuir al separar adecuadamente los residuos y reutilizar la mayor cantidad posible. Adquirir productos y servicios que se destaquen por sus impactos ambientales positivos. Cuidar las zonas verdes de la ciudad, que funcionan como generadores de oxígeno. Cuidar el agua y ahorrar de manera eficiente de energía, apagar las luces y los electrodomésticos cuando no se estén utilizando, usar bombillas de bajo consumo y electrodomésticos eficientes energéticamente ayudan a reducir la demanda de energía y las emisiones de contaminantes.

Desde la Personería de Medellín, también se pronunciaron y recomiendan a la población procurar no realizar actividades físicas al aire libre, a los niños, niñas y adultos mayores estar al interior de las viviendas, verificar que no haya fugas de gas en calentadores, estufas y tanques, hidratarse y consumir alimentos como verduras y frutos secos, pues estos ayudan a prevenir enfermedades respiratorias, y no arrojar residuos ni realizar vertimientos en ríos y quebradas.

De continuar esta situación, expertos consideran que se debe acudir al Plan Operacional para enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica en el Área Metropolitana del Vallé de Aburrá.