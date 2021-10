Consorcio CCC Ituango no presentará propuesta a EPM para ceder contrato de Hidroituango

Pese a que EPM le pidió al consorcio CCC Ituango que ceda el contrato de Hidroituango, el representante legal de la firma constructora, Santiago García Cadavid, confirmó que “no presentarán ninguna propuesta, pues es EPM quien debe definir si continúan o no con las obras”.

Entre tanto, García Cadavid, insistió que el consorcio cuenta con las capacidades financieras y jurídicas para continuar con las obras que generarán el 17% de la energía en el país.

El contrato actual con el consorcio CCC Ituango tiene vigencia hasta el próximo 31 de diciembre y hasta ahora, no se ha confirmado si continuarán en el proyecto hidroeléctrico.

"Nosotros no tenemos una propuesta para ceder el contrato y lo vemos muy remoto. Nosotros reiteramos que tenemos la capacidad jurídica, financiera y técnica para la terminación del proyecto. El consorcio siempre ha manifestado su intención de acompañar a Empresas Públicas de Medellín en la culminación de este proyecto hasta que la compañía así lo estime".

En un comunicado, EPM confirmó que este martes 26 de octubre se reunirá con el consorcio para lograr acuerdos, pero hasta ahora, ambas partes no han confirmado si se dará o no este importante encuentro.

Finalmente, EPM aseguró que la cesión del contrato con una empresa que cubra el empalme y sostenga el ritmo de ejecución, “permitiría continuar con el cronograma actual y se podría cumplir con el compromiso de entrar dos unidades de generación en el año 2022”.

¿Qué dice en BID?

En medio de la crisis en Hidroituango por un eventual cambio de contratistas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió un ultimátum a EPM y se retiraría del megaproyecto.

A la organización financiera le preocupa la inestabilidad administrativa que implicaría que el consorcio CCC Ituango ceda el contrato de construcción, pues se correría el riesgo que la megaobra no comience a generar energía en 2022.

Las superintendencias Financiera y de Servicios le habían solicitado a EPM explicar si tiene previsto los riesgos de un escenario de este tipo y los planes para mitigarlos.

En otro documento, EPM aseguró que no ha recibido ninguna notificación, por parte del BID, pues “el contrato de crédito no incluye obligaciones por parte de EPM de mantener o no una firma contratista específica”.