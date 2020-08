Consorcio CCC Ituango pide a EPM retirar solicitud de conciliación

En una carta enviada al gerente del Grupo EPM, Álvaro Guillermo Rendón López, el consorcio CCC Ituango le solicitó que “reconsidere” la solicitud de conciliación presentada ante los procuradores judiciales por la demanda que pretende una indemnización por 9,9 billones de pesos.

La entidad recibió con “extrañeza” estas reclamaciones, que traerían “graves y onerosísimas consecuencias” y una afectación a la imagen de las empresas.

Por eso, CCC Ituango solicitó a EPM que “retire las pretensiones formuladas” en contra del consorcio y sus integrantes. Argumentó que las labores en la obra “impidieron que se materializara la destrucción de la presa y el proyecto, evitando lo que hubiese sido la peor catástrofe en la historia del país”.

Cuestionó que si existieran dudas de su idoneidad, no se entiende cómo les encomendaron la “ejecución de las actividades de recuperación”.

Según el consorcio, no se puede aceptar que les “indilgue la supuesta responsabilidad, no fundada en la calidad de las obras”, “sino por una supuesta falta consistente en no advertir a EPM sobre unos presuntos errores de diseño”, lo que se evidencia en el informe de Skava que soporta la solicitud de conciliación.

El documento, firmado por los representantes del Consorcio CCC Ituango, Constructora Conconcreto S.A., Infra S.A. y Coninsa Ramón H. S.A., asegura que, hasta ahora, no había existido entre las partes “ninguna muestra de controversia relacionada con los incumplimientos” ni tampoco se han activado “mecanismos de apremio o sanción”.