Juan Carlos Mosquera es un constructor caleño que hace cuatro años trabaja en Jardín, Antioquia. Una tarde, cuando iba para su casa, prendió la motocicleta y se percató de que en el suelo estaba tirada una bolsa plástica con 10 millones 250 mil pesos.

El hombre le contó a su esposa y ambos acordaron devolver el dinero a su dueño. Horas después, la pareja escuchó por los parlantes de la Iglesia que el sacerdote anunció que a una persona humilde del municipio se le había perdido el dinero. Juan Carlos se contactó con la parroquia y se encontró con el dueño, quien, sin saberlo, era un compañero de trabajo.

"Entonces, yo fui a la parroquia, le dijo al padre que yo tenía el dinero y que venía a entregarlo porque me lo encontré. Él llamó al dueño, nos citamos y cuando se lo fui a entregar, la persona que había perdido el dinero era uno de los colaboradores que trabaja conmigo como electricista", señaló.

El electricista Francisco José Vélez dijo que los 10 millones de pesos eran para pagar una deuda. Recordó que perdió el dinero cuando iba en su motocicleta y se percató del incidente cuando llegó a su casa.

"Yo iba en la moto, me eché el dinero en el bolsillo de atrás, hice el recorrido de cuatro cuadras y en ese trayecto se me perdió. Cuando llegué a mi casa, no lo encontré. Hice nuevamente el recorrido, pero la bolsa no estaba por ningún lado", puntualizó.

Francisco quedó tan agradecido con Juan Carlos que quiso darle una recompensa. Sin embargo, el constructor, quien reconoce que el dinero le serviría para mitigar las pérdidas por la pandemia, no le recibió ni un peso porque considera que la plata no era suya y él fue simplemente un “emisario del cielo”.