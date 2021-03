Dos núcleos familiares, compuestos por 16 personas, tuvieron que desplazarse del corregimiento La Caucana hacia el casco urbano de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, y de ahí a un lugar seguro, tras amenazas de grupos armados ilegales.

Hace menos de una semana, dos líderes y sus núcleos familiares también tuvieron que salir de esta zona rural por intimidaciones. En el lugar hay una disputa entre el Clan del Golfo y Los Caparros, según las autoridades.

El secretario de Gobierno de Tarazá, Deivinson Montero, explicó que en este nuevo desplazamiento está un líder de la vereda La Cabaña de La Caucana, a quien le asesinaron a un familiar en los últimos días, lo que aumentó el temor de sus seres queridos.

"Fue asesinado y decapitado un joven, familiar de estas personas. Lo bajaron de la moto e incineraron el vehículo. Uno de los integrantes del núcleo familiar hace parte de la Junta de Acción Comunal de La Cabaña", señaló.

Otras de las preocupaciones son las amenazas contra un funcionario de la Alcaldía de Tarazá. Se suman a las reiteradas intimidaciones que ha recibido el secretario de Gobierno por mensajes y terceras personas.

"Yo he sido amenazado en varias ocasiones. Me acompaña un muchacho de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero los movimientos los hacemos en el casco urbano y en moto. A mí siempre me han llegado amenazas directas de Los Caparros", puntualizó.

Hace un mes y medio fueron asesinados tres mineros en la vereda Tumaco de Tarazá. En su momento, las autoridades atribuyeron la masacre a Los Caparros como una retaliación por el no pago de extorsiones del administrador del socavón.