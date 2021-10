Pese a la reducción en el número de contagios y en la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, consideró que, por ahora, no es prudente flexibilizar las medidas de autoprotección como eliminar el uso del tapabocas en espacios al aire libre, recomendación que hizo la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) al Gobierno Nacional.

Más información: Compañía que hace parte del Consorcio Ituango entró en proceso de reorganización

Quintero Calle afirmó que una de las razones es que en la ciudad y en el país continúa circulando la variante Delta que es mucho más contagiosa, así que no se puede bajar la guardia en los protocolos.

"Yo acabo de venir de Nueva York y me sorprendió mucho que ellos no usen tapabocas en la calle, en el espacio público. Sin embargo, ellos ya tuvieron la variante Delta, ya pasaron por ahí, nosotros no, recién estamos entrando. Entiendo perfectamente que hasta que no superemos la variante Delta, no podemos darnos ese lujo. Y va a depender mucho de la vacunación. Vamos avanzando, pero todavía estamos buscando gente que no se los ha querido vacunar", explicó el mandatario local.

Lea además: Instalarán baños públicos en playas de Necoclí por represamiento de migrantes

Medellín recibió la autorización del Ministerio de Salud para organizar eventos públicos y masivos con aforos del 75% , como en partidos de fútbol y conciertos. El propósito es que en un mes se logre alcanzar el 100%, como el que se tenía antes de la pandemia.

Un millón 250 mil habitantes de la ciudad tienen el esquema completo de vacunación contra el coronavirus. Mientras que un millón 500 cuentan con la primera dosis. El Ministerio de Salud recomendó que el refuerzo de Pfizer, Moderna y AstraZeneca sea a los 84 días.