Convirtió Medellín en una ratonera: Uribe la emprende de nuevo contra Daniel Quintero

Una nueva arremetida realizó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por toda la polémica que se ha generado en torno al caso de EPM (Empresas Públicas de Medellín) y de Hidroituango.

Según Uribe, el mandatario de la capital de Antioquia convirtió la ciudad en una ratonera, además de señalar que las críticas a su gestión no tienen nada que ver con una cuestión política.

“La oposición al alcalde de Medellín no es partidista; cuando inició asumimos independencia constructiva. Ha convertido a Medellín en la ratonera con que calificó a EPM y a sus honestos administradores”, indicó.

El líder del Centro Democrático también se defendió de los ataques en su contra diciendo: “Soy un accidente, quiero a la ciudad y no me he robado un peso”.

Adicionalmente, Uribe recordó cuando en su momento renunció a la Alcaldía de Medellín.

“Álvaro Uribe renunció de modo irrevocable a la alcaldía de Medellín por no cambiar de gerente en EPM, se auto-destituyó; el actual al alcalde se auto destituye por corrupción”, dijo.

En los últimos días, el líder del Centro Democrático ha venido atacando muy fuerte al alcalde Daniel Quintero. Recientemente, el exmandatario insinuó que Quintero tuvo el respaldo de grupos ilegales para ganar la Alcaldía de Medellín.

“El alcalde de Medellín es muy entendido para que bandas criminales lo ayuden a elegir, para decirme paraco, que como presidente desmonté a los paramilitares; tratar de quebrar empresas de ingenieros y a EPM, que fundaron y consolidaron antioqueños ejemplares. Este año la salvó el presidente Duque. Medellín, mejor suerte para el 2022”, dijo en su cuenta de Twitter.

Además, Álvaro Uribe también ha pedido que se investigue la contratación en la administración de la capital antioqueña porque, según él, varios proyectos se han estado adjudicando de manera directa.