Corralejas en Caucasia, Antioquia, dejan 39 personas lesionadas

Pese a que el presidente Gustavo Petro ordenó a todos los alcaldes del país suspender los actos donde exista maltrato animal, en el municipio de Caucasia, Antioquia, se desarrollaron las tradicionales corralejas durante seis días, las cuales dejaron 39 personas lesionadas, ocho de ellas con heridas de consideración, y un caballo lesionado.

El alcalde de Caucasia, Jefferson Sarmiento Ortiz, reconocido por ser un defensor de estas prácticas, indicó que en comparación al año anterior, este año solo un caballo resultó lesionado y no se registraron animales fallecidos.

"Con todo este balance cumplimos con la ordenanza departamental, hasta el día de hoy no hubo animales heridos, solamente hoy hubo un caballo que se atendió en el punto, no falleció, el animal se encuentra fuera de peligro, y bueno, no hubo toros muertos, no tuvimos que activar ruta a menores de edad, no hubo ni uno solo abajo en las corridas ni arriba en las gradas", sostuvo el alcalde.

Durante las corralejas del 2021, nueve toros murieron y 23 caballos resultaron heridos. Sin embargo, grupos ambientalistas del Bajo Cauca cuestionaron las cifras entregadas por la administración municipal y aseguran que son al menos tres equinos los heridos y uno muerto.

Aunque Sarmiento recalcó que se mantuvo un control exhaustivo por parte de las autoridades locales quienes prohibían el ingreso de menores al evento, la Gobernación de Antioquia advirtió de la presencia de 40 niños. Además, la población denunció la presencia de menores que quedaron registrados en videos.

Rechazo a estas prácticas

En reiteradas ocasiones, la Secretaría de Gobierno y la Gerencia de Bienestar Animal del departamento de Antioquia han manifestado su rechazo frente a estas prácticas toda vez que consideran que estas festividades “ tienen un saldo de afectaciones en ambas formas de vida”, por lo que reiteran la invitación a que no se realicen estos espectáculos, los cuales no pueden ser una expresión cultural.