Corredores viales en Antioquia tienen restricciones en siete puntos por lluvias

Dos importantes corredores viales en Antioquia se mantienen con paso a un carril durante este puente festivo por caída de material en la vía, a causa de las lluvias. En total estos tienen siete puntos críticos, en la vía Medellín- Urabá y Medellín-Quibdó.

Entre los municipios de Cañas Gordas y Santa Fe de Antioquia hay cuatro afectaciones, mientras que en la vía Medellín -Quibdó hay tres: una entre Bolombolo y Amagá y dos entre Bolombolo y La Mansa.

El teniente coronel, Fabio Enrique Sierra, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte del departamento, informó el estado de estos tramos viales para este puente festivo, pero reiteró que hay un parte de tranquilidad.



Le puede interesar: Derrumbe edificio Medellín: Comunidad exige respuestas a constructora

"La Seccional de Tránsito y Transporte viene adelantando campañas en sus 24 áreas de prevención y control de sensibilización, pausas activas, verificación de documentos. Asimismo revisiones de los vehículos y las pruebas de embriaguez a todos los usuarios", dijo.



Actualmente la vía que conecta a Medellín con el Suroeste del país, permanece cerrada por en jurisdicción de Santa Bárbara por desprendimiento de banca. En Antioquia, actualmente están siendo atendidos 53 frentes viales.

En los controles viales, las autoridades de tránsito ya han realizado 100 pruebas de embriaguez, de las cuales ninguna ha resultado positiva. Este lunes festivo, desde las 10 de la mañana y hasta las 11 de la noche, habrá restricción para vehículos de carga superiores a 3,4 toneladas de peso.



Además lea: Internas de la cárcel El Pedregal en Medellín crean un videojuego

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad, no hacer adelantamientos en sitios prohibidos y sobre todo no ingerir bebidas embriagantes antes o durante los desplazamientos.



Hasta ahora los datos de esta dependencia indican que un aproximado de 97 mil vehículos han transitado sobre los seis ejes viales nacionales en Antioquia, tanto dentro del departamento como hacia otros destinos.