Cuarentena en Antioquia durante puente festivo: ojo a los decretos en tres regiones

La Gobernación de Antioquia expidió los decretos que reglamentan la ‘Cuarentena por la Vida’ en tres regiones del departamento. Entre las cero horas del sábado 15 de agosto y la medianoche del domingo 17 estará prohibida la circulación de personas en Medellín y el Valle de Aburrá y en seis municipios del Oriente.

Mientras que en ocho localidades de Urabá será entre las 5 de la tarde del sábado y las 3:30 de la mañana del martes.

Más información: El 1087985, número de registro de Uribe como preso, vetado en casas de apuestas de Antioquia

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, pidió a los habitantes no “meterse autogoles” violando la medida restrictiva. El aislamiento de este puente festivo tiene 29 excepciones que incluye a la construcción, para mantener el equilibrio entre economía y salud.

"Está exento el sector de la construcción, tanto el público como el privado. Es una medida de alivio (...). No podemos bajar la guardia. El uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social continúan siendo las medidas para prevenir los contagios. No se metan autogoles, ustedes mismos no se hagan trampa con las medidas que buscan proteger su salud y la vida", señaló.

Lea además: Conciliación entre EPM y constructores de Hidroituango durará cerca de tres años

Una de las novedades es que habrá ‘pico y cédula’ en el Oriente para que los habitantes se puedan abastecer de alimentos y medicinas. Sin embargo, en el Valle de Aburrá y en Urabá las compras de primera necesidad solo podrán hacerse por plataformas o por domicilios.

El 78 por ciento de los contagiados en Antioquia se concentra en el Valle de Aburrá, especialmente en Medellín; el 9 por ciento en los municipios que entrarán en cuarentena en Urabá; y el 4 por ciento en las localidades del Oriente.