Daniel Quintero defiende proyecto para que alcaldes participen en política

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, participó en la radicación de un proyecto de ley de autoría del representante Andrés Calle, con el cual se busca permitir que los funcionarios del Estado puedan participar en política.

La iniciativa, que ha sido bautizada como la ‘Ley Daniel Quintero’, le permitiría a los alcaldes, gobernadores, presidente de la República, ministros y otros funcionarios públicos intervenir en el debate electoral y mostrar su preferencia por algún candidato en específico.

La propuesta fue defendida por el alcalde Quintero, quien aseguró que Colombia es el único país del mundo que le impide a los gobernantes de turno ejercer este derecho ciudadano.

“A mí me hubiera gustado decir que iba a votar por Gustavo Petro, no lo dije ni siquiera y aun así me suspendieron porque se inventaron un concepto que era el imaginario colectivo y bajo ese concepto cualquier procurador puede sacar al que le dé la gana, así que esto evita las irregularidades y arbitrariedades”, señaló.

El mandatario de la capital de Antioquia afirmó que el proyecto contiene algunas restricciones para evitar que haya desequilibrio electoral a favor del candidato que apoye el mandatario de turno.

“No se podría hacer parte de las directivas de un partido, no se podrían utilizar recursos públicos para hacer un acto proselitista, no se podrían usar las instalaciones para hacer actos proselitistas, eso permitiría que los órganos de control puedan hacer más fiscalización a los elegidos popularmente porque va a ser evidente si está o no utilizando el poder, no podrá echar a alguien porque está con otro candidato, no puede coaccionar u obligar a nadie a votar por otro candidato, pero sí puede expresar su opinión”, sostuvo.

Dijo que si se aprueba esta ley, la política se haría más transparente, ya que ningún funcionario del Estado tendría que hacer política por debajo de la mesa, a espaldas de la ciudadanía y con los mismos recursos públicos.

“En otros países incluso se permite la reelección de alcaldes, aquí no se permite ni siquiera informarle a la ciudadanía cuál es su candidato, al final todo el mundo lo termina sabiendo, pero con una doble moral que le hace mucho daño a la política, porque pone a la mayoría de los alcaldes y de gobernadores a hacer política a escondidas de los órganos de control y no debería tener que hacerlo porque es un derecho”, manifestó.

Por su parte, el representante Andrés Calle, autor del proyecto, dijo que se trata de una ley estatutaria que regula el derecho a la participación en política de aquellos funcionarios que no hacen parte de los órganos de control, ni los órganos electorales, de la Fuerza Pública y la Rama Judicial.

“No estamos ni contra la Procuraduría, ni contra los órganos de control, ni contra la Rama Judicial, es solo el desarrollo del derecho a la política que tenemos los ciudadanos contenidos en la Constitución, es el desarrollo del ejercicio público, no solo del voto, sino de la política propiamente. Hoy, como las reglas no son claras, los funcionarios públicos en vez de hacerlo públicamente lo hacen por debajo de la mesa y eso sí que no garantiza transparencia ni para los ciudadanos ni la democracia”, manifestó.

El representante Calle y el alcalde Daniel Quintero le pidieron al presidente Gustavo Petro que le dé su visto bueno a este proyecto de ley.