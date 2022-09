Daniel Quintero defiende que alcaldes puedan restringir circulación de vehículos a gasolina

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, explicó que un mediante decreto distrital que está a punto de ser firmado, tiene la potestad, como mandatario, de restringir la circulación de vehículos en su territorio a partir del 2035, luego de anunciar la medida que prohíbe la venta y tránsito de carros de combustible.



Quintero puso como ejemplo el pico y placa, en el que mientras los carros eléctricos no tienen que obedecer la medida, los que funcionan con gasolina sí. En sentido, explicó que todo carro nuevo que no sea eléctrico va a tener una restricción permanente de circulación.

Le puede interesar: Volqueta se habría quedado sin frenos y chocó contra jardín infantil

"Los alcaldes tenemos la potestad de restringir la circulación de vehículos en nuestro territorio, hoy ya lo hacemos de forma particular, los carros eléctricos no tienen pico y placa, mientras que los carros a gasolina hoy precisamente tienen restricciones de movilidad. Lo que va a pasar es que a partir de 2035 todo carro nuevo, que no sea eléctrica, va a tener una restricción permanente de circulación", dijo el alcalde, tras volver de Estados Unidos.

Varios serán entonces los retos en este objetivo, según reconoció el mismo alcalde. Primero, los alcaldes siguientes hasta el año 2035 podrían derogar el decreto, tendrá que haber una transición entre los vehículos existentes y los eléctricos, además adaptar a Medellín y su economía a ese cambio, empezando por tener más estaciones de carga eléctrica para este tipo de vehículos.

Además lea: Medellín: En 2035 estaría prohibida venta de vehículos a gasolina



"Con Empresas Públicas de Medellín vamos a hacer ya un análisis de cuántas electrolineras, por ejemplo, vamos a tener que tener en la ciudad, cuántos sistemas de carga, cómo masificamos los sistemas de carga en los hogares, que la gente cuando vaya y parquee su carro en su casa, tenga electrolinera de una vez disponible. En la vía pública que haya lugares y estacionamientos con electrolineras", aseveró el alcalde.

Otra de las dudas que despejó el mandatario era sobre la expedición de matrículas, pues si se restringe en Medellín para vehículos de combustible, fácilmente podría ser registrado en otro de los nueve municipios del valle de Aburrá. Ante esto, Quintero aclaró que, al no ser permitida la circulación por Medellín, esto no aplicaría.