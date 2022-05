Daniel Quintero dice que alcalde encargado de Medellín estaría violando la ley

El suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, criticó una vez más que Juan Camilo Restrepo continúe en el cargo de alcalde encargado, luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia considerara que su designación no fue acorde a la ley.

Quintero volvió a calificarlo de “usurpador” y reprochó el hecho de que Restrepo haya solicitado al Concejo de Medellín que se le permita instalar oficialmente las sesiones ordinarias, una de las labores de un alcalde. Este proceso, según la agenda del Concejo, está programado para este miércoles 1° de junio, a las 9 de la mañana.

“Gobierno Duque insiste en desconocer la ley”, dijo Daniel Quintero en su Twitter. Recordemos que el suspendido alcalde ya había pedido al presidente Iván Duque que lo reintegrara a su cargo y aceptara la derrota.



Luis Bernardo Vélez, concejal de Medellín por el mismo movimiento por el cual fue electo Daniel Quintero, indicó que esta situación de tener dos alcaldes suspendidos, no tiene precedentes en Medellín.



"No tenemos precedentes en esta ciudad, ni en este país diría yo, de una situación tan compleja, también hay que decirlo, hay un montón de vacíos de tipo jurídico, de tipo legal, frente a lo que está ocurriendo", dijo.



De otro lado, agregó que en Colombia hay vacíos jurídicos frente a los movimientos significativos de ciudadanos, lo que ha dificultado que se elija un alcalde encargado.



"Este movimiento, del cual yo soy parte y estuve encabezando la lista al Concejo, se presentó por un grupo significativo de ciudadanos y no hay digamos normatividad clara frente a esta situación, como sí la hay por ejemplo frente a partidos y movimientos con personería jurídica. No hay una estructura organizativa, no hay un director del partido, hay vacíos que no se han resuelto", agregó el concejal.



Concejales y expertos en Medellín coinciden en que se vive una crisis institucional por cuenta de la suspensión del alcalde Daniel Quintero y de quien estaba encargado, Juan Camilo Restrepo, generando un ambiente de zozobra.